Domani, giovedì 19 febbraio alle ore 18:45, l’Allianz Stadium di Torino ospiterà Juventus‑Wolfsburg, gara di ritorno valida per i play‑off della UEFA Women’s Champions League 2025‑2026. Le bianconere, reduci da un pareggio beffardo in Germania, dovranno imporre il proprio gioco e dimostrare personalità per centrare il passaggio del turno.

Il contesto e l’obiettivo

La Juventus Women arriva alla sfida dopo il 2‑2 dell’andata, maturato in Germania, dove la squadra era in vantaggio per 2‑0 prima di subire il pareggio nel finale. Ora, davanti al proprio pubblico, l’obiettivo è chiaro: evitare errori e mettere in sicurezza il risultato il prima possibile, per proseguire il cammino europeo e consolidare la crescita internazionale del club.

Le parole della vigilia

Il tecnico Massimiliano Canzi ha chiesto una prestazione propositiva e attenta, mentre Barbara Bonansea ha sottolineato la maturità acquisita dalla squadra: “Ci sono state partite e momenti in cui ci sentivamo molto bene, però probabilmente in questi ultimi anni siamo cresciute molto; pensando alle sfide giocate quest’anno, devo dire che siamo più mature, soprattutto quando si parla di Champions League.”

Il pareggio in Germania

Nel match d’andata, la Juventus era passata in vantaggio con Ana Capeta al 6’ e Amalie Vangsgaard al 62’, ma il Wolfsburg ha rimontato con Janina Minge su rigore all’83’ e Sarai Linder al 95’, fissando il risultato sul 2‑2. Un risultato beffardo per le bianconere, che avevano accarezzato l’idea di una vittoria in trasferta.

Precedenti e prospettive

Il Wolfsburg è una delle realtà più solide in Europa, avendo raggiunto almeno i quarti di finale in dodici delle ultime tredici stagioni. La Juventus, invece, punta a qualificarsi per la seconda volta nella sua storia ai quarti di Champions, dopo il traguardo raggiunto nella stagione 2021‑22.