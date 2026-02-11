La Juventus Women è attesa da un appuntamento cruciale: giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 18:45, affronterà il Wolfsburg in Germania nell’andata degli spareggi di UEFA Women’s Champions League. Si tratta del primo storico turno a eliminazione diretta che mette in palio l’accesso ai quarti di finale.

Equilibrio e tradizione europea

Il Wolfsburg si conferma una delle realtà più solide del calcio femminile europeo, avendo raggiunto almeno i quarti di finale in dodici delle ultime tredici stagioni. Inoltre, la squadra tedesca non ha mai perso un doppio confronto UEFA contro squadre italiane, imponendosi in tutti e tre i precedenti.

La Juventus, dal canto suo, ha chiuso la fase a gironi all’ottavo posto con dieci punti, precedendo appena il Wolfsburg, nono a quota nove. Entrambe le squadre hanno segnato tredici gol nella fase campionato, mantenendo la porta inviolata una sola volta. I numeri confermano la sostanziale parità e preannunciano una sfida equilibrata e combattuta.

Storia e ambizione bianconera

Il confronto evoca i precedenti della stagione 2021/22, quando nella fase a gironi si registrò un emozionante 2‑2 a Torino, con doppietta di Cristiana Girelli, seguito da un successo per 2‑0 in Germania. Per la Juventus sarebbe il secondo accesso ai quarti di finale della sua storia, un traguardo che confermerebbe la crescita internazionale del club.

In palio non c’è solo un posto tra le migliori otto d’Europa, ma anche la possibilità di affrontare nei quarti le OL Lyonnes, otto volte campionesse d’Europa, in una sfida dal fascino e dal prestigio straordinari.

Contesto e precedenti

Il sorteggio degli spareggi si è svolto a Nyon il 18 dicembre 2025, stabilendo che la Juventus Women avrebbe affrontato il Wolfsburg con l’andata in trasferta e il ritorno in casa, previsto tra il 18 e il 19 febbraio 2026.

Il Wolfsburg, vicecampione di Germania, è una presenza costante ai vertici europei. La Juventus, dopo aver chiuso la fase a gironi all’ottavo posto, ha ottenuto un accoppiamento equilibrato ma impegnativo. La sfida rappresenta un banco di prova importante per le bianconere, che puntano a consolidare il loro percorso internazionale.