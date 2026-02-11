Elizabeth Lemley ha conquistato la medaglia d’oro nella finale delle moguls femminili alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, imponendosi con un punteggio di 82,30. La statunitense ha superato la connazionale Jaelin Kauf, seconda con 80,77, mentre sul terzo gradino del podio è salita la francese Perrine Laffont con 78,00.

La favorita Jakara Anthony, dopo aver chiuso al secondo posto la prima finale, è incappata in un errore determinante durante la discesa della Final 2: una gobba l’ha tradita, costringendola a un punteggio di 60,81 e relegandola all’ottava posizione finale.

Il podio e le sorprese della finale

Lemley ha saputo alzare il livello nella seconda uscita, ottenendo il punteggio più alto della giornata e assicurandosi l’oro. Kauf ha replicato la sua performance del 2022, conquistando l’argento con 80,77. Laffont ha chiuso con 78,00, lo stesso punteggio della giapponese Hinako Tomitaka, ma ha avuto la meglio per la posizione sul podio. Al quarto posto Tomitaka, seguita dalla canadese Maïa Schwinghammer (quinta con 77,61), dall’australiana Charlotte Wilson (sesta con 75,17) e dall’austriaca Avital Carrol (settima con 71,89). Nessuna atleta italiana era presente in questa fase della competizione.

Contesto e conseguenze

La vittoria di Lemley rappresenta una sorpresa rispetto alle aspettative, con Anthony che partiva da favorita ma è stata tradita da un errore tecnico.

La finale ha mostrato l’equilibrio tra le migliori atlete, con distacchi minimi e performance decisive nella seconda manche.

Dettagli della competizione

La finale si è svolta l’11 febbraio 2026 a Livigno, nel contesto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il risultato di Lemley conferma la sua ascesa nella disciplina, mentre Anthony, già vincitrice di diverse tappe di Coppa del Mondo nella stagione, ha subito una battuta d’arresto inattesa.