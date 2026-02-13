Johannes Hoesflot Klaebo conferma il suo dominio alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina, aggiudicandosi la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli. La competizione, disputata a Tesero in Val di Fiemme, ha visto il norvegese conquistare il suo terzo oro in tre gare, un successo faticoso ma netto che lo proietta verso un possibile filotto di medaglie d’oro.

La gara e il trionfo di Klaebo

Sotto il sole italiano, Klaebo ha imposto il suo ritmo fin dalle prime fasi. L’avversario più insidioso è stato il connazionale Einar Hedegart, che ha tenuto testa fino al secondo chilometro.

Sul tratto centrale del percorso, Klaebo ha accelerato, ma nell’ultimo chilometro ha ceduto quattordici secondi, permettendo al francese Martin Desloges di avvicinarsi. Alla fine, Klaebo ha chiuso la sua prova in 20’36"2, con Desloges secondo a 4"9. Completano il podio Harald Oestberg Amundsen, terzo a 24", e Martin Loewstroem Nyenget, quarto a 27"3.

La prova degli azzurri e il segnale per la staffetta

In sesta posizione si è distinto lo scozzese Andrew Musgrave. L’Italia ha trovato il suo protagonista in Martino Carollo, settimo a 39"6: un risultato che rappresenta la sua migliore prestazione in carriera, ottenuta nella sua prima stagione completa di Coppa del Mondo. Simone Daprà ha chiuso diciassettesimo a 1’11"3, mentre Davide Graz, partito forte, è crollato negli ultimi due chilometri e mezzo, chiudendo quarantunesimo a 1’59"5.

Simone Mocellini ha concluso sessantanovesimo a 3’24"6. Il segnale per la staffetta è chiaro: Carollo ha praticamente prenotato il posto.

Contesto e prospettive

Con questo successo, Klaebo centra il terzo oro in tre gare disputate, consolidando la sua leadership e alimentando le aspettative per un filotto d’oro. Martino Carollo, con la sua prova, si candida a un ruolo da protagonista nella staffetta italiana, dimostrando la crescita del movimento azzurro.

Prossimi appuntamenti

Klaebo ha già vinto sei medaglie d’oro in carriera alle Olimpiadi. Con questo risultato, si avvicina al record norvegese detenuto da Marit Bjørgen e Ole Einar Bjørndalen, entrambi a quota otto ori. La sua prossima gara sarà il classico sprint, in programma martedì, dove cercherà di aumentare ulteriormente il suo bottino.