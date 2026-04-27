La due volte medaglia d’oro olimpica Jade Carey ha ufficialmente annunciato il suo ritorno all’attività agonistica nella ginnastica artistica. La ginnasta statunitense, 25 anni, ha condiviso la notizia tramite un video sui suoi canali social, dichiarando con determinazione: “Ho ancora molto da dare e non ho ancora finito”. Carey aveva precedentemente concluso la sua brillante carriera universitaria ai Campionati NCAA 2025, dove si era distinta per aver vinto il prestigioso AAI Award e per aver ottenuto ben quattro punteggi perfetti di 10 durante la sua ultima stagione.

Dopo aver terminato la sua esperienza universitaria, Carey non si è allontanata dal mondo della ginnastica, assumendo il ruolo di student assistant coach. In questo periodo, ha continuato ad allenarsi assiduamente, documentando i suoi progressi attraverso i social media. Attualmente, la campionessa sta completando il suo Bachelor of Science in Digital Communication Arts presso la Oregon State University e si prepara a tenere il discorso di apertura alla cerimonia di laurea, fissata per il 13 giugno. Sebbene un programma dettagliato per il suo rientro non sia ancora stato definito, la sua partecipazione potrebbe coincidere con i Campionati USA di ginnastica artistica Xfinity 2026, che si terranno a Phoenix, Arizona, dal 6 al 9 agosto.

Il percorso verso i prossimi obiettivi

Nel messaggio che ha accompagnato l'annuncio del suo ritorno, Carey ha enfatizzato la volontà di affrontare questa nuova fase della sua carriera “un anno alla volta”. Questa strategia le permetterebbe di considerare una possibile partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che rappresenterebbero la sua terza esperienza olimpica. Per qualificarsi ai Campionati USA, Carey dovrà ottenere i punteggi necessari durante i raduni della nazionale o nelle competizioni Classic. Il calendario d’élite statunitense prevede un raduno nazionale a maggio, l’American Classic a giugno e lo U.S. Classic a luglio. Successivamente, la selezione per la squadra mondiale avverrà a settembre, in vista dei Mondiali 2026 che si svolgeranno a Rotterdam dal 17 al 25 ottobre.

Una carriera già ricca di successi

Il palmarès di Jade Carey è già di assoluto rilievo, annoverando tre medaglie olimpiche: un oro al corpo libero a Tokyo 2020, un oro a squadre e un bronzo al volteggio a Parigi 2024. A queste si aggiungono sette medaglie mondiali, di cui ben tre d’oro. Nel video del suo annuncio, la ginnasta ha voluto sottolineare l'importanza della disciplina nella sua vita, affermando che le ha insegnato “crescita, resilienza e passione”, e ha concluso con un messaggio carico di aspettativa per i suoi sostenitori: “Ci vediamo presto”.

Tra le sue ex compagne della squadra olimpica del 2024, al momento solo Hezly Rivera è tornata alle competizioni d’élite. Atlete del calibro di Simone Biles, Suni Lee e Jordan Chiles non hanno ancora comunicato piani per un eventuale ritorno all'agonismo. Carey, invece, si prepara con determinazione a questa nuova sfida, pronta a scrivere un altro significativo capitolo nella storia della ginnastica statunitense.