Nicole Jones è la nuova allenatrice della squadra femminile di ginnastica dell’Università del Nebraska, dopo sedici anni trascorsi nel programma di Michigan State. La nomina è stata annunciata sabato 25 aprile dall’Athletic Director Troy Dannen.

Una carriera di successo a Michigan State

Jones ha trascorso sedici stagioni nel programma di ginnastica femminile di Michigan State, di cui nove come associate head coach. Durante questo periodo, ha consolidato il team come forza a livello Big Ten e nazionale, guidandolo a cinque partecipazioni consecutive alle regionali NCAA e a un secondo posto nella Big Ten.

Con un record stagionale di 24‑8, la squadra ha registrato nove punteggi sopra 197.000, incluso un massimo di 197.700 in una vittoria contro Auburn.

La visione di Jones e la fiducia del Direttore Dannen

“È un onore essere nominata allenatrice della squadra femminile di ginnastica del Nebraska, un programma così ricco di tradizione, e non vedo l’ora di guidare le nostre studentesse verso i più alti livelli di successo”, ha dichiarato Jones. Ha poi aggiunto: “Con dodici apparizioni alle finali NCAA, venticinque titoli di conference e oltre centosessanta premi All‑America, il Nebraska appartiene all’élite dello sport. La tradizione accademica All‑America è insuperata, con diciassette riconoscimenti nella ginnastica femminile.

Con strutture all'avanguardia e il supporto di amministrazione e Husker Nation, ci sono tutti gli ingredienti per costruire campioni a Lincoln.”

Il direttore atletico Troy Dannen ha espresso piena fiducia, definendo Jones “una costruttrice di programmi d’élite con un comprovato record di elevazione delle prestazioni e sviluppo di atlete a livello nazionale”. Dannen è convinto della sua capacità di riportare il Nebraska a competere per un titolo Big Ten.

Il contesto della transizione e le sfide future

Jones subentra a Heather Brink, il cui contratto non è stato rinnovato e che resterà in carica fino a fine giugno. Il programma del Nebraska ha affrontato un periodo di difficoltà, non rientrando tra le prime venti squadre nazionali dal 2020, anno in cui la stagione fu interrotta a causa della pandemia.

Dopo il ritiro di Dan Kendig, che aveva guidato il programma per venticinque stagioni con sedici titoli di conference e dodici finali Super Six, il team è scivolato tra le prime trenta e quaranta posizioni.

Il reclutamento sarà una delle sfide principali per Jones. Attualmente, il roster include un’unica promessa classificata, Dana Khalil; l’allenatrice dovrà quindi concentrarsi sull’acquisizione di atlete tramite trasferimenti per rafforzare la squadra.

Il profilo di Nicole Jones e la visione per il Nebraska

Jones è la sesta allenatrice nella storia del programma femminile di ginnastica del Nebraska. Il suo arrivo segue la migliore stagione nella storia recente di Michigan State, quella del 2025, che ha visto la squadra raggiungere il dodicesimo posto nel ranking nazionale con un record di 24‑8.

Durante questa stagione, si sono distinte prestazioni individuali come quelle di Nikki Smith, prima All‑America in all‑around e trave e prima finalista dell’AAI Award nella storia del programma. Jones ha inoltre ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il titolo di WCGA Region I Assistant Coach of the Year, ed è stata parte dello staff nazionale dell’anno.