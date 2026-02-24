La Lazio ha ripreso oggi la preparazione a Formello in vista della partita contro il Torino, dopo il pareggio ottenuto a Cagliari. Il tecnico Maurizio Sarri ha concesso un periodo di riposo alla squadra, che ora torna al lavoro con l'obiettivo di recuperare almeno uno tra Gila e Basic.

Situazione infortuni

Rovella è assente: è stato operato con esito positivo alla clavicola destra e spera di tornare in campo per le ultime giornate di campionato. Sarri, intanto, punta a recuperare almeno uno tra Gila e Basic.

Gila, il difensore spagnolo, è fermo a causa di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

Ha già saltato la trasferta in Sardegna e, con la semifinale di Coppa Italia alle porte, potrebbe essere risparmiato. Anche Basic non è al meglio: non ha ancora smaltito del tutto l’infiammazione all’adduttore e proverà a riaggregarsi al gruppo nel corso della settimana.

Confermata la presenza di Zaccagni, tornato in campo contro il Cagliari e pronto a lavorare con la squadra per tutta la settimana, in modo da presentarsi al meglio alla sfida con il Torino. La Lazio cerca il successo esterno che manca dallo scorso undici gennaio, quando vinse per uno a zero a Verona.

Tempi di recupero di Gila

L’infiammazione al ginocchio sinistro di Gila è confermata: il difensore salterà la partita contro il Cagliari ma dovrebbe essere disponibile già per quella successiva contro il Torino.

Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, ma il rischio è che possa saltare anche la trasferta di Torino. Sarri spera di riaverlo per la sfida contro l’Atalanta di inizio marzo, anche se non sarà semplice, dato che il giocatore non arriverà nelle migliori condizioni fisiche.