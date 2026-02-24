Nel corso della puntata di Open Var, il format di Dazn in collaborazione con Figc, Aia e Lega Serie A, Dino Tommasi, componente della Can, ha analizzato gli episodi più discussi della partita Milan‑Parma. In particolare, ha commentato la rete di Troilo e lo scontro tra Corvi e Loftus‑Cheek.

Valutazione tecnica del gol di Troilo

Tommasi ha spiegato che la rete realizzata da Troilo è “calcisticamente regolare”. L’arbitro Piccinini aveva inizialmente fischiato un fallo di Valenti su Maignan, ma secondo Tommasi Valenti era fermo e non ostacolava il portiere.

L’on field review (Ofr) è stata corretta perché, ha sottolineato Tommasi, “il fallo non c’è”. Inoltre, Troilo, nel colpo di testa decisivo, “ruba il tempo a Bartesaghi”, rendendo l’azione lecita.

Analisi dello scontro con Loftus‑Cheek

Riguardo all’impatto tra il portiere Corvi e il centrocampista inglese Loftus‑Cheek, Tommasi ha definito la situazione “uno scontro di gioco fortuito”. Ha precisato che Corvi ha tentato di intervenire sul pallone, ma il compagno ha respinto il pallone, generando un impatto involontario. “Dispiace ovviamente molto per Loftus‑Cheek, sono scontri di gioco ed è accaduto purtroppo a lui ma sicuramente, dal punto di vista calcistico, la situazione è regolare”.

Conseguenze per Loftus‑Cheek

Il giorno precedente, il Milan aveva comunicato che Loftus‑Cheek era stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare una frattura del processo alveolare della mascella. L’operazione, eseguita dal dottor Luca Autelitano presso l’ASST Santi Paolo e Carlo, è riuscita perfettamente e il giocatore è stato dimesso. Il centrocampista resterà fermo per circa otto settimane.

Questi elementi confermano che, nonostante la gravità dell’infortunio, l’episodio è stato valutato correttamente dal punto di vista tecnico e regolamentare.