La Lazio fa ritorno da Cagliari con un nuovo infortunio: Nicolò Rovella ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. L’esito è emerso dagli accertamenti clinici e strumentali effettuati presso l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari. Il centrocampista rientrerà a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a una visita ortopedica specialistica che fornirà una prima indicazione sui tempi di recupero.

Le circostanze dell’infortunio

Il problema si è manifestato durante la partita contro il Cagliari, quando Rovella è stato costretto a uscire dal campo dopo circa un’ora di gioco.

Il tecnico Maurizio Sarri ha confermato l’entità dell’infortunio, lamentando una nuova assenza in una stagione già segnata da numerosi stop. “Ha una frattura alla clavicola”, ha dichiarato Sarri, sottolineando come il centrocampista si aggiunga alla lista degli indisponibili.

Il contesto e le conseguenze

Il rientro da titolare di Rovella, dopo un lungo periodo di stop, sembrava rappresentare un segnale positivo per la sua stagione. Tuttavia, la caduta avvenuta in seguito a un contrasto con un avversario ha vanificato ogni speranza. Il giocatore è stato immediatamente assistito dallo staff medico, ma il dolore ha reso inevitabile il cambio. Il centrocampista è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, dove è stata confermata la frattura.

La stagione travagliata del centrocampista

La frattura è stata confermata anche da Sarri al termine della gara, che ha evidenziato come la squadra conti ora sette giocatori indisponibili. Il tecnico ha definito la stagione “maledetta”, sottolineando le difficoltà accumulate nel corso dei mesi. Rovella era tornato titolare dopo un lungo stop e la sua uscita al 59’ è avvenuta dopo una caduta in seguito a una trattenuta. Un tentativo iniziale di proseguire la gara è stato interrotto dal dolore. Il giocatore è stato sostituito da Cataldi e ha raggiunto gli spogliatoi per gli accertamenti.