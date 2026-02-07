Domani a Livigno si accende la sfida del gigante parallelo nello snowboard, con qualificazioni previste alle 9 e finali alle 13. L’Italia schiera un team di alto profilo: tra gli uomini figurano Maurizio Bormolini, Mirco Felicetti, Roland Fischnaller e Aaron March; tra le donne, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Sofia Valle.

La squadra azzurra ha già dimostrato il proprio valore in Coppa del Mondo: tra gli uomini si contano sei vittorie (tre con Fischnaller, una con March, una con Felicetti e una con Bormolini) e ben quattordici podi complessivi.

Tra le donne, due vittorie (Caffont e Dalmasso) e cinque podi totali testimoniano la competitività del gruppo. L’Italia vanta una sola medaglia olimpica in questa disciplina, il bronzo conquistato da Lidia Trettel a Salt Lake City nel 2002.

Il contesto e le attese per Milano‑Cortina 2026

Il gigante parallelo rappresenta una delle gare più attese nel programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La presenza di atleti esperti come Roland Fischnaller, alla sua settima Olimpiade, e Maurizio Bormolini, vincitore di una prova di Coppa del Mondo, alimenta le speranze azzurre. Anche tra le donne, Elisa Caffont e Lucia Dalmasso hanno confermato di poter competere ai massimi livelli internazionali.

Il programma e la pista di Livigno

La competizione si svolgerà presso il Livigno Snow Park. Le qualificazioni sono in programma alle ore 9, mentre le finali avranno luogo alle ore 13. Il gigante parallelo maschile e femminile si disputeranno nella stessa giornata, seguendo il calendario ufficiale delle competizioni olimpiche. Il Livigno Snow Park si conferma un impianto di riferimento per lo snowboard a livello internazionale, dotato di strutture all'avanguardia adatte a ospitare gare di alto profilo come il gigante parallelo, il big air, l’halfpipe e lo snowboard cross.