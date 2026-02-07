Sabato 7 febbraio segna l’avvio effettivo delle competizioni alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il calendario è ricco di eventi che vedono protagonisti gli azzurri in diverse discipline, dallo sci alpino al curling, dallo slittino allo speed skating.

Il programma della giornata

La giornata si apre alle ore 10.05 con il doppio misto di curling, fase a gironi, con le sfide Gran Bretagna‑Canada e Svizzera‑Svezia. Alle 10.30 iniziano le qualificazioni femminili dello slopestyle freestyle. Alle 11.30 è il turno della discesa libera maschile di sci alpino, con in gara gli azzurri Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse.

In contemporanea si svolge la prova cronometrata femminile di discesa libera con Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.

Alle 12.10 si disputa la partita di hockey su ghiaccio femminile Germania‑Giappone. Alle 13.00 inizia lo skiathlon femminile di sci di fondo con Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa. Alle 13.30 si tengono le prove cronometrate 3‑4 del singolo femminile di slittino con Sandra Robatscher e Verena Hofer.

Pomeriggio e serata di gare

Alle 14.00 iniziano le qualificazioni maschili dello slopestyle freestyle con Miro Tabanelli. Alle 14.35 prosegue il curling con le partite Italia‑Svezia, Estonia‑Norvegia, Gran Bretagna‑USA e Repubblica Ceca‑Corea del Sud.

Alle 14.40 è in programma Italia‑Svezia nel torneo femminile di hockey su ghiaccio.

Alle 16.00 si disputa la gara dei 3000 metri femminili di speed skating con Francesca Lollobrigida. Alle 16.40 si gioca USA‑Finlandia nel torneo femminile di hockey su ghiaccio. Alle 17.00 e alle 18.32 si svolgono le prime due manche del singolo maschile di slittino con Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller.

Alle 18.45 è il momento del trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, con Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Zanitzer. Alle 19.05 torna il curling con le sfide Italia‑Norvegia, USA‑Corea del Sud, Canada‑Estonia e Svizzera‑Repubblica Ceca. Alle 19.30 si disputa la finale maschile di snowboard big air con Ian Matteoli.

Alle 19.45 si tiene il corto singolo uomini del team event di pattinaggio di figura. Alle 21.10 si gioca Svizzera‑Canada nel torneo femminile di hockey su ghiaccio, e alle 22.05 si chiude con il libero coppie danza del team event di pattinaggio di figura.

Copertura televisiva e streaming

Dopo la cerimonia d’apertura, le gare di oggi rappresentano il primo giorno pieno di competizioni, con numerosi azzurri impegnati in pista e sul ghiaccio. La diretta televisiva è garantita da Rai 2 HD e Rai Sport HD. Lo streaming è disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1, Eurosport2 e DAZN. OA Sport offre inoltre una diretta testuale completa per seguire ogni momento della giornata.

Approfondimento sulle gare

Il programma dettagliato conferma gli orari precisi delle gare, la presenza degli atleti italiani e le modalità di trasmissione televisiva e streaming. In particolare, la discesa libera maschile e lo skiathlon femminile rappresentano le prime occasioni per assegnare medaglie. Il curling e lo slittino vedono gli azzurri protagonisti fin dalle prime fasi, offrendo spunti interessanti per gli appassionati.