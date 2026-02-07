Oggi, sabato 7 febbraio, al Milano Speed Skating Stadium prende il via la prima gara femminile dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: i 3000 metri, in programma alle ore 16.00. L’Italia punta su Francesca Lollobrigida, desiderosa di sorprendere dopo una stagione segnata da difficoltà, mentre la norvegese Ragne Wiklund e le olandesi Joy Beune e Marijke Groenewoud si presentano come le principali favorite.

Il contesto e le protagoniste

Francesca Lollobrigida arriva all’appuntamento olimpico dopo mesi complicati, segnati da un’infezione virale che ha messo in discussione la sua partecipazione.

Nonostante ciò, l’azzurra ha ritrovato concentrazione e determinazione, pronta a “dare tutto quello che si ha” in una specialità che le regalò l’argento a Pechino 2022.

La favorita principale è Ragne Wiklund, reduce da una stagione di Coppa del Mondo estremamente solida, con successi nei 5000 e nei 3000 metri. Attenzione anche alle olandesi Joy Beune e Marijke Groenewoud, sempre temibili su questa distanza.

Dettagli tecnici e programma

La gara prenderà il via alle ore 16.00, con una pausa a metà dopo la quinta coppia per la preparazione del ghiaccio. Lollobrigida è inserita nell’ottava delle dieci batterie, in coppia con la canadese Valerie Maltais. OA Sport offrirà la diretta live testuale, mentre la copertura televisiva e streaming è garantita da Rai2, RaiSport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Precedenti e contesto internazionale

Ai recenti Campionati Europei di gennaio a Tomaszów Mazowiecki, Ragne Wiklund ha conquistato l’oro nei 3000 metri con un tempo di 4’00"54, stabilendo un nuovo record della pista. Francesca Lollobrigida si è piazzata quinta con 4’08"80, evidenziando un divario significativo ma confermando la sua competitività.

Wiklund e Joy Beune sono indicate come co-favorite per la medaglia d’oro nei 3000 metri alle Olimpiadi, rafforzando il loro status di atlete da battere.