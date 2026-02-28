Michael Magnesi, noto come “Lone Wolf”, è tornato sul ring dopo un anno di assenza, conquistando una vittoria ai punti contro l’argentino Marco Gabriel Martinez. L’incontro si è svolto al Palasport di Cave, davanti al suo pubblico, segnando il rientro del pugile romano nell’attività agonistica. Nonostante la ripresa di confidenza, il suo futuro rimane in attesa di novità riguardo all’eliminatoria mondiale WBC.

Il rientro sul quadrato

Il 31enne pugile ha scelto di affrontare Martinez per il suo rientro, dopo un lungo periodo di inattività. Al termine delle otto riprese, ciascuna della durata di tre minuti, Magnesi ha ottenuto la vittoria ai punti.

Ha dimostrato solidità e resistenza, elementi fondamentali per un atleta che rientra dopo un periodo di pausa, pur non avendo ancora ritrovato la piena esplosività tipica della sua forma migliore.

Prospettive future e la WBC

Con questo successo, il record professionale di Magnesi si aggiorna a ventisei vittorie, di cui tredici prima del limite, a fronte di due sconfitte. Tuttavia, le prospettive future rimangono incerte. Non è ancora definito se Magnesi affronterà Mark Magsayo, come precedentemente ipotizzato, o se sarà impegnato in un’altra eliminatoria, potenzialmente contro Raymond Ford. Un ulteriore scenario che potrebbe influenzare il percorso di Magnesi è la decisione del campione del mondo WBC in carica, O’Shaquie Foster, riguardo alla cintura, che potrebbe essere resa vacante, aprendo così nuove opportunità.