Il ritorno di Shai Gilgeous‑Alexander ha segnato una svolta decisiva per l’Oklahoma City Thunder, che hanno conquistato una vittoria preziosa per 127‑121 ai tempi supplementari contro i Denver Nuggets, disputata al Paycom Center. L’MVP in carica della NBA è rientrato in campo dopo un’assenza di nove partite dovuta a un infortunio agli addominali.

La prestazione dell’MVP e il suo impatto

Gilgeous‑Alexander ha dimostrato subito il suo valore, mettendo a referto 36 punti in poco meno di 34 minuti di gioco. “Mi sono sentito bene – sono solo felice di essere tornato”, ha dichiarato l’MVP al termine della partita, sottolineando il suo entusiasmo per il rientro.

Dettagli della partita e performance individuali

La sfida contro i Nuggets è stata particolarmente intensa. Per la squadra di Denver, Jamal Murray ha brillato con 39 punti, mentre Nikola Jokic ha contribuito con 23 punti, 17 rimbalzi e 14 assist. La partita si è protratta ai supplementari, a testimonianza di un confronto equilibrato fino all’ultimo.

Gestione del minutaggio e momenti di tensione

In un’ottica di gestione cautelativa del rientro, Gilgeous‑Alexander non ha partecipato al tempo supplementare. La partita è stata inoltre segnata da episodi di tensione: Luguentz Dort è stato espulso a seguito di un fallo flagrant‑2 su Jokic. Anche Jokic e Jaylin Williams sono stati sanzionati con un fallo tecnico ciascuno dopo uno scontro tra giocatori.

Prospettive future per i Thunder

La vittoria contro i Nuggets, ottenuta grazie al ritorno del suo giocatore chiave, infonde nuova linfa all’Oklahoma City Thunder. La prestazione di Gilgeous‑Alexander, unita a una gestione attenta del suo minutaggio, si prospetta fondamentale per le ambizioni della squadra nella corsa verso i playoff.