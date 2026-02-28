Senna Agius ha conquistato la sua prima pole position in carriera nella Moto2 al Chang International Circuit di Buriram, durante le qualifiche del Gran Premio di Thailandia. Il giovane pilota australiano del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP ha stabilito il miglior tempo sull’1’34”576, precedendo di un soffio Izan Guevara, staccato di soli 28 millesimi, e Daniel Holgado, terzo a 49 millesimi.

La lotta per la prima fila

La sessione di qualifica (Q2) è stata estremamente combattuta, con Agius che è riuscito ad avere la meglio su Guevara e Holgado.

La prima fila è completata da Ivan Ortolà, quarto, e Celestino Vietti, quinto, quest’ultimo a 170 millesimi dal leader. Collin Veijer si è piazzato sesto. Tra gli altri piloti italiani, Luca Lunetta ha concluso la sua Q1 in ventesima posizione, subito davanti a Tony Arbolino, anch’egli eliminato nella prima fase delle qualifiche.

Dettagli della sessione e performance

La pole position di Agius segna un risultato storico per il pilota australiano, che aveva già dimostrato il suo potenziale in passato con due vittorie e quattro podi, ma mai era riuscito a ottenere la prima posizione in griglia nella categoria intermedia. Il margine estremamente ridotto tra i primi tre classificati conferma l’elevato equilibrio della competizione.

Nonostante non sia riuscito a centrare la prima fila, Vietti ha confermato la sua competitività, piazzandosi quinto. Al contrario, Arbolino e Lunetta non sono riusciti a superare la Q1, chiudendo rispettivamente in ventunesima e ventesima posizione.

Analisi della competizione

La pole di Agius è stata ottenuta con un margine minimo su Guevara e Holgado. Vietti ha confermato il suo quinto posto, mentre Arbolino e Lunetta non sono andati oltre la Q1. La sessione è stata inoltre caratterizzata da una doppia caduta durante la Q2, che ha coinvolto Álex García e Álex Escrig.

La classifica completa evidenzia un gruppo estremamente compatto: ben sedici piloti sono riusciti a piazzarsi entro un secondo dalla pole position, a testimonianza dell’altissimo livello tecnico e agonistico della categoria Moto2.