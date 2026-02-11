Mediaset ha siglato un accordo pluriennale con l’Associazione dei Tennisti Professionisti (ATP) per trasmettere in chiaro le ATP Finals a partire dal 2026. L’intesa prevede la messa in onda di otto incontri selezionati, uno al giorno, finale compresa, sulle reti del Gruppo del Biscione.

Dettagli dell’intesa

L’accordo, che ha battuto la concorrenza della Rai, riguarda esclusivamente i diritti in chiaro. Sky manterrà i diritti globali per la trasmissione integrale del torneo. La Federtennis ha preferito non commentare l’intesa, definendola “inopportuna” in quanto accordo commerciale tra ATP e Mediaset, pur sottolineando l’importanza che il tennis sia “il più visibile possibile”.

Contesto e prospettive future

Le ATP Finals si svolgeranno anche nel 2026 a Torino, città che ospiterà il torneo fino al 2030. Mediaset rafforza così la sua strategia di valorizzazione dello sport in chiaro, dopo aver acquisito i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana. La Rai, dal canto suo, conserva i diritti per la Nazionale e i Mondiali di calcio 2026.

Valore dell’offerta

L’offerta di Mediaset sarebbe stata significativamente superiore a quella della Rai, con cifre stimate nell’ordine di quattro milioni di euro annui. L’accordo, in attesa di firma, copre almeno tre anni e conferma la volontà del Gruppo di Cologno Monzese di ampliare la propria offerta sportiva in chiaro.

Le ATP Finals, evento che chiude la stagione tennistica con i migliori otto giocatori del ranking mondiale, si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. L’edizione 2025 è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz.