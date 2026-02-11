Louie Philip Vito III, sceso in pista a Livigno il 10 febbraio 2026, si è affermato come il più anziano atleta di sempre a competere nell’half-pipe alle Olimpiadi invernali. Nato negli Stati Uniti, ma con un profondo legame con l’Italia, Vito compie 38 anni tra un mese. Questa è la sua terza partecipazione ai Giochi Olimpici, la seconda con la squadra azzurra. Gara in un luogo che sente come “casa”, con orgoglio e la piena consapevolezza delle sue origini.

Un legame profondo con l’Italia

Il suo cognome, Luigi Filippo, evoca una storia familiare di emigrati da Rome, New York, con radici salde in Abruzzo.

Sebbene il suo italiano sia ancora in fase di apprendimento, con due lezioni settimanali e qualche esitazione nel parlato, la sua gestualità è spontanea e vivace. Non è un’imitazione, ma un riflesso di un’identità profondamente italiana.

Decano dell’half-pipe e simbolo generazionale

In una disciplina che richiede un’enorme resistenza fisica, mettendo a dura prova schiena e ginocchia, Vito esprime un “super orgoglio” per il suo ruolo di decano. Nessun atleta, a 37 anni, aveva mai gareggiato nell’half-pipe olimpico. A Livigno, un palcoscenico iconico per lo snowboard, si confronta con atleti che hanno la metà dei suoi anni, molti dei quali sono cresciuti ammirandolo. Vito vanta infatti sette medaglie ai Winter X Games, inclusi due ori, e ora condivide con le nuove generazioni il palcoscenico sportivo più prestigioso.

Uno sguardo al futuro

La gara di qualificazione è alle porte, ma l’esito assume un’importanza secondaria. Livigno segna la conclusione di un capitolo e l’inizio di una nuova fase della sua vita. Vito ha in programma un viaggio in Abruzzo con la famiglia – padre, sorella e moglie – e contempla un trasferimento definitivo in Italia, forse in Toscana. Un vero e proprio ritorno alle origini, un “cavallo di ritorno” nel senso più autentico del termine.

Carriera e palmarès

Nato il 20 marzo 1988 a Columbus, Ohio, Louie Philip Vito III ha partecipato a due precedenti edizioni olimpiche (2010 e 2022). Si è qualificato per Milano Cortina il 26 gennaio 2026. Il suo palmarès include sette medaglie ai Winter X Games nel superpipe, con due ori conquistati a Tignes nel 2011 e 2013. Vanta inoltre un argento ai Mondiali juniores di Zermatt nel 2005, tre podi in Coppa del Mondo e un quinto posto a Vancouver 2010, quando gareggiava ancora per gli Stati Uniti.