Miami espugna New Orleans con il punteggio di 123-111, grazie a una prestazione corale e alla doppia doppia di Bam Adebayo. Il successo consolida la posizione degli Heat nella zona play-in della Eastern Conference.

Prestazione solida nonostante le assenze

Nonostante le assenze di giocatori chiave come Tyler Herro, Norman Powell, Pelle Larsson e Andrew Wiggins, gli Heat sono riusciti a imporsi con una prova convincente. Bam Adebayo ha dominato il match con 27 punti e 14 rimbalzi, guidando la squadra verso la vittoria. Simone Fontecchio, schierato ancora una volta in quintetto, ha confermato il suo valore contribuendo con 15 punti, 4 rimbalzi, 2 palle recuperate e un assist in poco meno di 27 minuti sul parquet.

Contesto e impatto della vittoria

Il successo ottenuto contro New Orleans è significativo per Miami, che rafforza la propria presenza nella zona play-in. Per i Pelicans, invece, la sconfitta interrompe una striscia positiva e li vede affrontare un record negativo. Simone Fontecchio ha ulteriormente dimostrato il suo ruolo importante all'interno della rotazione della squadra.

Dettagli della partita

La ricostruzione dell'evento evidenzia la performance di Bam Adebayo, autore anche di quattro stoppate. Jaime Jaquez Jr. ha aggiunto 23 punti dalla panchina, mentre Kel’el Ware ha chiuso con 16 punti e 12 rimbalzi. Miami ha dimostrato una notevole superiorità storica, vincendo undici delle ultime dodici sfide contro New Orleans, nonostante l'organico ridotto. I Pelicans hanno visto interrompersi una serie di due vittorie consecutive e hanno dovuto fare a meno di Trey Murphy III, uscito per un problema alla spalla destra.