A Livigno, in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, prende il via la competizione di snowboardcross maschile. L'Italia è rappresentata da tre atleti: Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari, tutti considerati outsider nella corsa alle medaglie.

Gli atleti italiani in gara

Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari compongono il trio azzurro nella prova maschile di snowboardcross. Visintin, già autore di un bronzo individuale a Pechino 2022, mira a ripetere il successo. Sommariva, reduce da un quinto posto nella prima tappa di Coppa del Mondo disputata in Cina, mostra una buona condizione.

Ferrari, alla sua seconda partecipazione olimpica dopo Pechino, completa la squadra italiana.

Contesto internazionale e programma della giornata

La stagione attuale ha visto finora solo due tappe di Coppa del Mondo, a causa delle cancellazioni di Isola 2000 e Gudauri. A Cervinia, la competizione è stata dominata dai francesi, con Jonas Chollet primo davanti al fratello Aidan e all'australiano Adam Lambert. In Cina, Jakob Dusek ha vinto la prima gara, seguito da Eliot Grondin e Lambert; nella seconda, Lambert si è imposto su Alessandro Haemmerle e Nathan Pare. Il miglior piazzamento italiano è stato il quinto posto di Sommariva nella prima gara cinese.

Il programma odierno prevede la prima manche di qualificazione alle ore 10.00, seguita dagli ottavi di finale alle 13.45 e dalle finali alle 14.56.

Analisi dei favoriti

I favoriti per la vittoria includono Eliot Grondin, dominatore delle ultime stagioni, e Alessandro Haemmerle, campione olimpico uscente, che punta a una doppietta. La Francia schiera un team competitivo con Jonas Chollet, Loan Bozzolo e Aidan Chollet. Da tenere d'occhio anche l'australiano Adam Lambert, attuale leader di Coppa del Mondo.