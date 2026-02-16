Il 16 febbraio segna un appuntamento importante per le Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, con il ritorno in gara di Arianna Fontana nei 1000 metri di short track. In serata, l'attenzione si concentrerà sulla finale del Big Air femminile, con Flora Tabanelli come protagonista.

Il programma della giornata

La giornata sportiva si apre alle ore 10.00 con la prima manche dello slalom maschile di sci alpino e la prima manche del bob a due maschile. Parallelamente, lo short track femminile sui 1000 metri vedrà svolgersi quarti di finale, semifinali e finale.

L'Italia schiera Arianna Fontana, affiancata da Chiara Betti ed Elisa Confortola.

Attese azzurre e protagoniste

Arianna Fontana torna in pista nei 1000 metri di short track, rappresentando una delle principali speranze azzurre per la giornata. In serata, il focus si sposta sul freestyle con la finale del Big Air femminile, dove l'Italia confida in Flora Tabanelli e Maria Gasslitter per ottenere un risultato di rilievo.

Contesto e prospettive

Secondo il programma ufficiale, le competizioni di short track femminile sui 1000 metri, con Arianna Fontana, si svolgeranno tra le 11.00 e le 12.51, includendo quarti di finale, semifinali e finale. La finale del Big Air femminile, con la partecipazione di Flora Tabanelli e Maria Gasslitter, è invece prevista per le 19.30.

Arianna Fontana, già portabandiera dell'Italia, è una delle atlete più medagliate nella storia dello sport nazionale. Il suo ritorno in gara mira ad aggiungere un nuovo capitolo alla sua eccezionale carriera. Flora Tabanelli incarna una delle promesse azzurre nel freestyle, disciplina in cui l'Italia punta a consolidare la propria presenza.