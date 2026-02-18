Il torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entra nel vivo con la definizione delle date cruciali per le fasi a eliminazione diretta. I quarti di finale sono fissati per mercoledì 18 febbraio, seguiti dalle semifinali venerdì 20 febbraio. La competizione per il podio culminerà con la finale per il bronzo sabato 21 febbraio e la prestigiosa finalissima per l’oro domenica 22 febbraio, giorno di chiusura dei Giochi.

Il percorso verso la medaglia d’oro

Il meccanismo di qualificazione alla fase finale prevede l’accesso diretto ai quarti di finale per le vincitrici dei tre gironi e per la miglior seconda classificata.

Le restanti otto squadre si contenderanno gli ultimi posti disponibili attraverso i playoff. L’Italia, purtroppo, ha concluso la propria avventura olimpica dopo essere stata eliminata dalla Svizzera nei playoff.

Calendario delle sfide decisive

Struttura del torneo

