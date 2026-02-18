È iniziato lo slalom speciale femminile a Cortina d’Ampezzo, ultima gara dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione vede protagonista Mikaela Shiffrin, alla ricerca dell’oro nella sua disciplina prediletta a dodici anni di distanza dal successo di Sochi. L’americana ha chiuso la prima manche al comando con un vantaggio netto.

Prima manche: Shiffrin in testa, Della Mea prima delle italiane

La prima manche dello slalom femminile, disputata sull’Olympia delle Tofane, ha visto Mikaela Shiffrin segnare il miglior tempo in 47”13.

L’atleta americana ha preceduto di 82 centesimi la tedesca Lena Duerr e di un secondo netto la svedese Cornelia Öhlund, autrice di una prestazione sorprendente che l’ha proiettata al terzo posto. Tra le atlete italiane, Lara Della Mea si è classificata al quindicesimo posto, a 2”01 dal tempo della leader.

Programma e protagoniste

La seconda manche è in programma alle ore 13.30, con l’inversione dei pettorali per le migliori trenta atlete. La nazionale italiana schiera tre rappresentanti: Lara Della Mea (con il pettorale 16), Martina Peterlini (24) e Anna Trocker (41). Quest’ultima sostituisce l’infortunata Giada D’Antonio. Mikaela Shiffrin, già vincitrice di due ori olimpici, punta a conquistare il suo terzo titolo nello slalom, disciplina in cui aveva già trionfato a Sochi 2014.

Contesto e avversarie

Mikaela Shiffrin si conferma la grande favorita, forte di una stagione di Coppa del Mondo che l’ha vista vincere sette delle otto gare di slalom disputate. Tra le sue principali avversarie figurano la tedesca Lena Duerr, seconda al termine della prima manche, e la giovane svedese Cornelia Öhlund, che ha espresso il suo stupore per il terzo tempo, definendo la sua prestazione “in chock” per l’emozione. Le condizioni meteo e della pista sono risultate ideali, con cielo limpido e temperature in calo, elementi che hanno favorito una tracciatura perfetta.