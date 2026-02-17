Mercoledì 18 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 vedranno l'assegnazione di otto medaglie in diverse discipline. Il calendario prevede gare decisive e appuntamenti imperdibili per gli appassionati di sport invernali.

Le finali in programma

Tra le competizioni più attese, spiccano le finali dello slopestyle maschile di snowboard, delle team sprint di sci di fondo e della staffetta femminile di biathlon. Saranno assegnati anche i titoli nello slalom femminile di sci alpino, negli aerials femminili di sci freestyle, oltre alle gare dei 500 metri maschili di short track e della staffetta femminile di short track.

Altri eventi e fasi eliminatorie

Oltre alle finali, il programma di mercoledì 18 febbraio include il proseguimento dei round robin di curling maschile e femminile. Si disputeranno inoltre i quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile, le prove cronometrate del bob a due femminile e del bob a quattro maschile, e i salti di prova dal trampolino grande della combinata nordica.

Orari TV e streaming

La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD (dalle 9.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.40) e Rai Sport HD (dalle 10.30 alle 14.10, dalle 16.40 alle 19.30 e dalle 20.10 alle 23.40). Le gare saranno inoltre disponibili in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 (dalle 9.00 alle 23.50), Eurosport 2 (dalle 12.15 alle 15.25 e dalle 18.00 alle 23.40) e DAZN.

La diretta testuale sarà curata da OA Sport.

Conferma del calendario

