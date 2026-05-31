Marta Kostyuk ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros per la prima volta in carriera, superando Iga Swiatek con il punteggio di 7-5, 6-1 sul campo Philippe-Chatrier. L’incontro, disputato domenica 31 maggio 2026, ha visto la tennista ucraina imporsi con autorità contro la numero tre del mondo, ponendo fine a una delle più lunghe serie di successi sulla terra battuta femminile degli ultimi anni.

Kostyuk, testa di serie numero quindici, ha mostrato grande creatività e determinazione. Ha chiuso il primo set con un passante di rovescio incrociato, celebrando sorridendo e muovendosi come se stesse danzando.

La sua prestazione è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da una notevole efficacia nei momenti decisivi, riuscendo a vincere nove degli ultimi dieci giochi della partita. Questo successo rappresenta la sua prima vittoria contro Swiatek in quattro confronti diretti, dopo tre precedenti sconfitte in cui non era mai riuscita a conquistare più di due giochi per set.

Fine di una lunga striscia per Swiatek

Per Iga Swiatek, quattro volte campionessa del Roland Garros, si tratta della più precoce eliminazione dal torneo parigino dal 2019, anno che precede il suo primo trionfo. La polacca, considerata una delle regine della terra battuta, aveva raggiunto almeno i quarti di finale nelle ultime sei edizioni del torneo e in altrettanti Slam consecutivi.

La sconfitta subita contro Kostyuk interrompe dunque una serie di risultati di altissimo livello e segna un momento di svolta nella stagione della numero tre del ranking mondiale.

Il match si è svolto proprio nel giorno del venticinquesimo compleanno di Swiatek, ma la festa è stata tutta per Kostyuk, che ha trasformato l’occasione in una vera e propria celebrazione personale. La giocatrice ucraina, infatti, è l’unica tennista imbattuta sulla terra battuta in questa stagione, con un record perfetto di quindici vittorie su altrettanti incontri a livello WTA.

Scenario del torneo

Con questa vittoria, Kostyuk si inserisce tra le protagoniste della parte alta del tabellone, dove chiunque riuscirà a superare il prossimo turno raggiungerà la sua prima finale Slam.

Il risultato ottenuto dalla tennista ucraina rappresenta anche il primo set vinto contro Swiatek, a conferma della crescita e della maturità raggiunte nel corso della stagione. L’eliminazione della campionessa polacca apre nuovi scenari nel torneo, rendendo la corsa al titolo ancora più incerta e interessante.

La prestazione di Kostyuk, oltre a interrompere la supremazia di Swiatek sulla terra parigina, conferma il valore di una giocatrice in grande ascesa, capace di imporsi contro una delle avversarie più forti del circuito e di regalarsi una storica qualificazione ai quarti di finale del Roland Garros.