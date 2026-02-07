Domenica 8 febbraio, l’Italia sarà protagonista nel secondo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con otto finali in programma. Tra le discipline che vedranno competere gli atleti azzurri spiccano la discesa libera femminile di sci alpino, lo skiathlon maschile di sci di fondo, i 5000 metri maschili di speed skating, lo slalom gigante parallelo (PGS) maschile e femminile di snowboard, la staffetta mista di biathlon, il singolo maschile di slittino e il team event di pattinaggio artistico.

La discesa libera femminile prenderà il via alle ore 11.30 sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo.

L’Italia schiererà quattro delle sue atlete: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago e Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago. Successivamente, alle ore 17.00, si concluderà la competizione di slittino con le ultime due discese del singolo maschile, che vedranno la partecipazione di Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller.

Programma completo e orari delle gare

Il calendario di domenica 8 febbraio prevede inoltre una serie di eventi:

Ore 09.00 – Snowboard PGS femminile, qualificazioni, con la partecipazione di Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Sofia Valle.

Ore 09.30 – Snowboard PGS maschile, qualificazioni, con Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller e Aaron March.

Ore 10.05 – Curling doppio misto, fase a gironi, con incontri tra Norvegia–Cechia ed Estonia–Corea del Sud.

Ore 12.30 – Skiathlon maschile, con Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo.

Ore 14.05 – Biathlon staffetta mista, con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Ore 16.00 – Speed skating 5000 metri maschili, con Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello.

Ore 19.05 – Curling doppio misto, fase a gironi, con l’Italia che affronterà la Gran Bretagna.

Ore 19.30 – Pattinaggio di figura team event, free program coppie, con Conti/Macii.

Ore 20.45 – Free program femminile, con Lara Naki Gutmann.

Ore 21.55 – Free program maschile, con Daniel Grassl.

Copertura televisiva e streaming

Le competizioni di domenica saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 HD (fasce orarie 9.00–13.00, 13.15–20.30, 21.00–23.00) e Rai Sport HD (13.00–13.30, 14.05–15.40, 20.30–21.05).

Lo streaming delle gare sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (8.50–22.45), Eurosport2 (10.00–12.05, 17.15–22.45) e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale live per seguire tutti gli aggiornamenti.

Il programma di domani rappresenta un momento cruciale per gli atleti italiani, con diverse discipline in cui l’Italia può realisticamente ambire a medaglie e piazzamenti di rilievo.

In conclusione, domenica 8 febbraio vedrà l’Italia impegnata su più fronti: dalla velocità dello sci alpino e dello speed skating alla precisione del biathlon e del curling, fino all’eleganza del pattinaggio artistico e all’adrenalina dello snowboard e dello slittino.