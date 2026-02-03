Mercoledì 4 febbraio segna l'inizio ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Le prime competizioni si concentreranno su sci alpino, curling e slittino. La giornata prenderà il via alle ore 11.30 con la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino. In serata, alle ore 19.05, inizierà la sessione inaugurale del round robin del doppio misto di curling, che vedrà in campo quattro incontri. A concludere le attività della giornata, a partire dalle ore 19.30, saranno le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino.

Dettaglio del programma

La mattinata sarà dedicata alla discesa libera maschile di sci alpino con la sua prima prova cronometrata, fissata per le ore 11.30. L'appuntamento serale delle 19.05 vedrà il via della fase a gironi del doppio misto di curling, con gli incontri Svezia‑Corea del Sud, Gran Bretagna‑Norvegia, Canada‑Cechia ed Estonia‑Svizzera. Successivamente, dalle ore 19.30, si svolgeranno le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino.

Modalità di visione

Per la giornata inaugurale di mercoledì 4 febbraio non è prevista alcuna diretta televisiva. Sarà tuttavia possibile seguire lo sci alpino e l'incontro di curling Gran Bretagna‑Norvegia in streaming su Eurosport1 e DAZN.

Discovery Plus e HBO Max offriranno la copertura streaming per sci alpino e curling. OA Sport garantirà una diretta live testuale per sci alpino e slittino.

Anticipo delle competizioni

Il programma del giorno inaugurale conferma l'anticipo delle competizioni rispetto alla cerimonia d'apertura, prevista per il 6 febbraio. Le prime gare sono infatti già in calendario il 4 febbraio. In particolare, il curling doppio misto inizierà con il round robin e proseguirà nei giorni successivi fino alle semifinali e finali, seguendo il calendario ufficiale delle competizioni.