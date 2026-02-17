Il 17 febbraio, l’Italia si gioca importanti carte ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 con due eventi chiave: la staffetta maschile di biathlon ad Anterselva e il team pursuit maschile di pattinaggio di velocità a Milano. Entrambe le competizioni rappresentano concrete opportunità di medaglia per gli atleti azzurri.

Staffetta maschile di biathlon: l’Italia pronta a sorprendere

Ad Anterselva, alle ore 14.30, il quartetto italiano composto da Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin gareggerà nella staffetta 4×7,5 km maschile.

Sebbene la Francia sia indicata come squadra favorita, forte di un gruppo consolidato e preciso al poligono, e Svezia e Germania si profilino come principali contendenti, l’Italia è considerata una mina vagante. La squadra azzurra è pronta a cogliere l’attimo, forte della profondità del proprio organico e della capacità di eccellere sia nello sci che nel tiro.

Team pursuit maschile: semifinale a Milano con ambizioni di medaglia

A Milano, sempre alle 14.30, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti affronteranno l’Olanda in semifinale nel team pursuit maschile. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nei quarti di finale, gli azzurri mirano a confermare le loro prestazioni nella finale, prevista per le 16.22.

Prospettive di medaglia per l’Italia

Le speranze di medaglia per l’Italia il 17 febbraio sono concrete. La staffetta maschile di biathlon presenta una probabilità di podio stimata al quaranta per cento. Nel team pursuit maschile, la percentuale di successo sale all’ottanta per cento, evidenziando le ambizioni degli azzurri in entrambe le discipline. La staffetta maschile di biathlon si svolgerà alle 14.30 ad Anterselva, mentre il team pursuit maschile di pattinaggio di velocità vedrà le finali assegnare le medaglie alle 16.28 a Milano.