Kaillie Humphries ha ottenuto il miglior tempo nella terza prova del monobob femminile, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si è svolta sul tracciato ampezzano intitolato a Eugenio Monti. La statunitense ha fermato il cronometro su 59.85, precedendo di quattro centesimi la tedesca Laura Nolte; terza la canadese Cynthia Appiah a undici centesimi.

Classifica della terza prova

Dietro le prime tre, la tedesca Lisa Buckwitz si è piazzata quarta a diciannove centesimi, affiancata dalla cinese Qing Ying. Al sesto posto si è classificata l’americana Kaysha Love a venti centesimi, seguita dall’austriaca Katrin Beierl a ventuno, dall’australiana Bree Walker a venticinque e dalla svizzera Debora Annen a mezzo secondo esatto.

Melanie Hasler ha chiuso la top10 a cinquantacinque centesimi.

Le azzurre restano fuori dalla top10

Entrambe le atlete italiane sono rimaste fuori dalla top10: Simona De Silvestro si è piazzata tredicesima a settantaquattro centesimi, mentre Giada Andreutti ha chiuso ventiquattresima e penultima, con un distacco di un secondo e sessantuno centesimi.

Prossimo programma

La quarta prova è in programma tra pochi minuti. Sabato 14 febbraio si svolgeranno la quinta e la sesta manche di allenamento. Da domenica 15 febbraio inizierà la gara che assegnerà le medaglie: la prima manche alle ore 10.00, la seconda alle 11.50. Lunedì 16 febbraio si disputeranno la terza manche alle 19.00 e la quarta e decisiva alle 21.05.

Focus internazionale

Kaillie Humphries ha recentemente conquistato la vittoria nella tappa conclusiva di Altenberg della Coppa del Mondo di monobob, ottenendo il miglior tempo in entrambe le discese e vincendo per la prima volta in quasi tre anni nella specialità. Nonostante questo successo, ha chiuso la stagione al quarto posto nella classifica generale, alle spalle di Laura Nolte, Bree Walker e Lisa Buckwitz.