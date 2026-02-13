La squadra maschile italiana di curling ha inaugurato con successo il torneo olimpico di Milano‑Cortina 2026. Dopo una vittoria di misura contro la Svezia, gli azzurri hanno ottenuto un secondo successo, superando la Gran Bretagna. Questo doppio trionfo porta l'Italia in vetta alla classifica, in condivisione con Canada e Svizzera, entrambe a punteggio pieno.

Due successi e primato condiviso

Nel corso del round robin, l'Italia ha inanellato la seconda vittoria consecutiva, confermando l'ottimo avvio dopo il successo iniziale contro la Svezia. La successiva affermazione contro la Gran Bretagna ha consolidato la posizione degli azzurri.

Attualmente, il primato della classifica è condiviso con Canada e Svizzera, anch'essi imbattuti con due vittorie in altrettanti incontri disputati. La Gran Bretagna, che ha già giocato tre partite, si posiziona al quarto posto.

Prossimi impegni e contesto

Il calendario prevede per gli azzurri un impegno questa sera contro la Germania, seguito da un turno di riposo nella giornata di domani. Alle spalle delle prime quattro posizioni, la Germania e la Norvegia inseguono con una vittoria ciascuna su due partite giocate. Stati Uniti, Cina, Cechia e Svezia, invece, non hanno ancora ottenuto punti.

Calendario e formula del torneo

Il torneo maschile di curling si svolge presso lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

La fase a gironi, o round robin, è in programma dall’11 al 21 febbraio 2026. Le prime quattro squadre classificate accederanno alle semifinali, fissate per il 19 febbraio, mentre le finali per il bronzo e l’oro si terranno il 20 e 21 febbraio rispettivamente.

La squadra italiana è composta da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman.