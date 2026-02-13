L’Italia aprirà il suo percorso nella quinta edizione della Nations League venerdì 25 settembre, affrontando il Belgio in casa. La notizia segue il sorteggio tenutosi a Bruxelles e la successiva pubblicazione del calendario ufficiale da parte della UEFA.

Il calendario completo della fase a gironi

La Nazionale italiana, inserita nel gruppo 1 della Lega A, se la vedrà con Francia, Belgio e Turchia. Il debutto casalingo contro il Belgio è fissato per il 25 settembre. Tre giorni dopo, lunedì 28 settembre, gli Azzurri saranno impegnati in trasferta contro la Turchia.

Il 2 ottobre è prevista la trasferta in Francia, mentre il 5 ottobre l’Italia tornerà a giocare in casa contro la Turchia. Il mese di novembre vedrà l’Italia ospitare la Francia e concludere la fase a gironi in trasferta contro il Belgio.

Obiettivi e format della competizione

Le prime due squadre classificate di ciascun girone avranno accesso ai quarti di finale, in programma a marzo 2027. L’ultima classificata del girone retrocederà in Lega B, mentre la terza squadra disputerà uno spareggio per mantenere il posto in Lega A. La fase finale della competizione si svolgerà nel giugno 2027.

Conferma del calendario UEFA

Il calendario diffuso dalla UEFA conferma le date precedentemente indicate: Italia-Belgio il 25 settembre, Turchia-Italia il 28 settembre, Francia-Italia il 2 ottobre, Italia-Turchia il 5 ottobre, Italia-Francia a novembre e infine Belgio-Italia per la chiusura del girone.

La fase a gironi si distribuirà tra fine settembre e metà novembre, con le partite previste tra il 24 settembre e il 17 novembre. I quarti di finale si disputeranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, con la Final Four in programma tra il 9 e il 13 giugno 2027.