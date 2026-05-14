Il Team Australia si unisce ufficialmente alla 38ª edizione dell’America’s Cup, che si terrà a Napoli nel 2027. Il Royal Prince Edward Yacht Club di Sydney ha ricevuto l'accettazione della sua sfida dal Royal New Zealand Yacht Squadron, detentore del trofeo dal 2017. Questa adesione rende l'Australia il sesto sfidante in gara, rappresentando l'Oceania e segnando il suo ritorno nella competizione dopo un'assenza di venticinque anni, l'ultima partecipazione risalendo al 2000. Il team si confronterà nella Louis Vuitton Cup con Luna Rossa, GB1, Alinghi, La Roche‑Posay Racing Team e American Racing, con l'obiettivo di sfidare i neozelandesi per il trofeo sportivo più antico al mondo.

L'Italia ospiterà per la prima volta la manifestazione, con le regate preliminari a Cagliari il 21 maggio, seguite dalla fase decisiva nella primavera 2027 all'ombra del Vesuvio.

Figure di spicco, innovazioni e aspettative

Il Team Australia vanta un equipaggio di alto profilo, sostenuto dall'imprenditore John Winning Jr. Il responsabile della vela sarà Tom Slingsby, olimpionico e due volte velista dell'anno. Glenn Ashby, vincitore di tre America's Cup, curerà prestazioni e design. Grant Simmer, amministratore delegato del team e membro della storica Australia II del 1983 che interruppe il dominio del New York Yacht Club, guiderà la squadra. Un'importante innovazione regolamentare prevede per la prima volta l'inclusione di almeno una velista donna in ogni equipaggio AC75, e il Team Australia schiera la giovane Tash Bryant, ventunenne talento emergente.

Simmer ha sottolineato come il talento australiano si sia riunito per competere nuovamente per il Paese, e Slingsby ha espresso grande entusiasmo. Ashby ha evidenziato l'importanza di "strumenti moderni di ingegneria e design" per la preparazione, mentre Bryant ha sottolineato come la presenza femminile stia "aprendo le porte a maggiori opportunità e visibilità per le donne nella vela élite". Frant Dalton e Marzio Perrelli dell'America’s Cup Partnership hanno accolto con favore il ritorno dell'Australia, definendolo un evento significativo. La 38ª edizione dell’America’s Cup si preannuncia così ricca di novità e di grande valore sportivo e sociale.