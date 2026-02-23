Una lunga notte di NBA si è conclusa tra la serata di domenica 22 febbraio e le prime ore di lunedì 23 febbraio, con undici partite disputate oltreoceano e risultati significativi per diverse franchigie.

Thunder e Warriors rispettano il fattore campo

Gli Oklahoma City Thunder (44‑14) hanno fermato la striscia vincente dei Cleveland Cavaliers (36‑22), imponendosi per 121‑113. Decisivi i venti punti e dieci assist di Cason Wallace e i diciassette punti con quindici rimbalzi di Chet Holmgren. I Cavaliers hanno risposto con venti punti ciascuno da Donovan Mitchell e James Harden.

Successo casalingo anche per i Golden State Warriors (30‑27), che hanno battuto i Denver Nuggets (36‑22) per 128‑117. Moses Moody ha segnato ventitré punti, Al Horford ventidue. Nikola Jokić ha firmato una tripla doppia da 35 punti, venti rimbalzi e dodici assist, non sufficiente però per evitare la sconfitta.

I Celtics espugnano Los Angeles

I Boston Celtics (37‑19) hanno vinto sul campo dei Los Angeles Lakers (34‑22) con il punteggio di 111‑89. Jaylen Brown ha guidato i suoi con trentadue punti, affiancato dai trenta di Payton Pritchard, entrato dalla panchina. Tra i Lakers, Luka Dončić ha segnato venticinque punti e LeBron James venti.

Altri risultati della notte

Gli Atlanta Hawks (28‑31) hanno superato i Brooklyn Nets (15‑41) per 115‑104, trascinati dai ventisei punti e dodici rimbalzi di Jalen Johnson.

I Toronto Raptors (34‑23) hanno travolto i Milwaukee Bucks (24‑31) per 122‑94, grazie ai trentadue punti di Immanuel Quickley e ai ventidue di Brandon Ingram.

I Dallas Mavericks (20‑36) hanno espugnato il campo degli Indiana Pacers (15‑43) per 134‑130, con venticinque punti di Khris Middleton e ventitré di P.J. Washington. Gli Charlotte Hornets (27‑31) hanno vinto 129‑112 sui Washington Wizards (16‑40), con LaMelo Ball vicino alla tripla doppia (37 punti, otto rimbalzi e sette assist).

I Philadelphia 76ers (31‑26) hanno battuto i Minnesota Timberwolves (35‑23) per 135‑108, con trentanove punti e otto assist di Tyrese Maxey e ventiquattro di VJ Edgecombe. I New York Knicks (37‑21) hanno vinto 105‑99 a Chicago contro i Bulls (24‑34), con una doppia doppia da ventotto punti e undici rimbalzi di Karl‑Anthony Towns.

I Portland Trail Blazers (28‑30) hanno sorpreso i Phoenix Suns (33‑25) per 92‑77, con ventitré punti e tredici rimbalzi di Donovan Clingan e ventitré di Jerami Grant. Infine, gli Orlando Magic (30‑26) hanno vinto 111‑109 contro i Los Angeles Clippers (27‑30), trascinati dai trentasei punti di Desmond Bane.

Analisi delle partite

La vittoria dei Thunder ha interrotto la serie positiva dei Cavaliers, mentre i Warriors hanno beneficiato di un contributo significativo dalla panchina, con quarantuno punti totali contro i venti dei Nuggets. La prestazione di Isaiah Joe (22 punti con 6/11 da tre) e di Cason Wallace (venti punti e dieci assist) è stata decisiva per OKC.