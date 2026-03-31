Un esordio amaro ha segnato la partecipazione di Federico Cinà al Grand Prix Hassan II 2026, torneo ATP 250 che si sta disputando sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco. L'atleta azzurro, presente nel tabellone principale grazie a uno slot riservato ai Next Gen, è stato eliminato al primo turno dal tennista francese Alexandre Muller, il quale si è imposto con un netto 6-2 6-3 in un'ora e undici minuti di gioco, ponendo fine al percorso di Cinà nella competizione.

L'incontro aveva preso una piega promettente per Cinà, che aveva dimostrato un ottimo avvio conquistando otto dei primi nove punti giocati e portandosi sul 2-0 grazie a un break a zero ottenuto nel secondo game.

Tuttavia, la reazione di Muller è stata immediata e incisiva: il francese si è aggiudicato i successivi tre giochi ai vantaggi, riuscendo a strappare per ben due volte il servizio all'azzurro e passando così a condurre per 3-2. Da quel momento, il tennista transalpino ha preso saldamente il controllo del parziale, vincendo dodici dei successivi quindici punti e chiudendo la prima frazione sul 6-2 in soli 29 minuti, mostrando una superiorità crescente.

Il dominio di Muller e le difficoltà di Cinà

Nella seconda frazione, il dominio incontrastato di Muller è proseguito, estendendo a otto il numero di game consecutivi vinti. Il francese ha operato un break a quindici già in apertura di set, consolidando poi il vantaggio dopo aver annullato con freddezza tre palle per l'immediato controbreak.

Nonostante Cinà sia riuscito a tenere il servizio nel terzo game, Muller ha nuovamente allungato nel punteggio, portandosi sul 3-1 e confermando il break a zero nel sesto gioco e a trenta nell'ottavo. Nel nono game, con l'italiano chiamato a servire per rimanere nel match, Muller ha dimostrato la sua determinazione, conquistando gli ultimi due punti dal 30-30 e sigillando la sua vittoria con un 6-3 finale dopo 42 minuti di gioco complessivi.

Le statistiche dettagliate della partita hanno chiaramente evidenziato la netta supremazia di Muller in ogni aspetto del gioco. Il tennista francese ha totalizzato 63 punti contro i 44 dell'azzurro, dimostrandosi decisamente più cinico e preciso nei momenti cruciali: ha convertito 5 delle 6 palle break avute a disposizione e ne ha annullate 3 delle 4 concesse a Cinà.

L'italiano, d'altra parte, ha pagato a caro prezzo i 33 errori gratuiti commessi, a fronte dei soli 10 del suo avversario, e una percentuale estremamente bassa di punti vinti con la seconda di servizio, fermatasi ad appena il 20% (5 su 25), a cui si aggiungono ben 7 doppi falli che hanno ulteriormente compromesso la sua prestazione.

Prospettive e prossimo avversario

Grazie a questa convincente vittoria, Alexandre Muller accede di diritto agli ottavi di finale del torneo, dove attenderà il vincente dell'incontro tra il ceco Vit Kopriva e il serbo Hamad Medjedovic, che si sfideranno prossimamente. Per Federico Cinà, invece, l'esperienza nel prestigioso torneo marocchino si conclude prematuramente al primo turno, un'occasione per analizzare la prestazione e prepararsi con maggiore determinazione ai prossimi impegni del circuito professionistico.