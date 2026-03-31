Federico Cinà ha concluso la sua avventura al primo turno del Grand Prix Hassan II di Marrakech, torneo ATP 250, arrendendosi in due set all'esperto francese Alexandre Muller. L'incontro, disputato sui campi in terra rossa del Royal Tennis Club de Marrakech, si è chiuso con il punteggio di 6-2 6-3 in favore di Muller dopo un'ora e undici minuti di gioco, segnando una netta sconfitta per il giovane tennista italiano.

La partita aveva preso il via con segnali promettenti per Cinà, che era riuscito a conquistare un break iniziale, portandosi subito in vantaggio.

Tuttavia, la reazione di Muller non si è fatta attendere: il francese ha progressivamente preso il controllo del match, capitalizzando una serie di errori e ben sette doppi falli commessi dall'azzurro. Un dato significativo è che Cinà ha ottenuto solamente il 2% dei punti con la seconda di servizio, un fattore che ha pesantemente influenzato l'andamento della gara e favorito la rimonta dell'avversario.

L'affermazione di Muller e le difficoltà di Cinà

La superiorità di Muller si è palesata in particolare nella gestione dei momenti cruciali dell'incontro. Il tennista francese ha saputo sfruttare le incertezze di Cinà, imponendo il proprio ritmo e chiudendo la partita con autorità. Nonostante l'inizio incoraggiante, il diciottenne Cinà non è riuscito a mantenere la concentrazione e la precisione necessarie per contrastare l'esperienza e la solidità di Muller, che ha così meritato l'accesso al secondo turno del prestigioso torneo marocchino.

Questa prestazione ha evidenziato per il giovane italiano la necessità di un miglioramento sostanziale, soprattutto per quanto riguarda la seconda di servizio e la capacità di gestire la pressione nei frangenti decisivi. Sebbene caratterizzata da numerosi errori non forzati, la partecipazione a questo match di alto livello rappresenta comunque un'esperienza formativa fondamentale nel percorso di crescita di Cinà all'interno del circuito ATP Tour.

Il percorso di Cinà e il contesto del torneo

Federico Cinà, con i suoi diciotto anni, si era già distinto nei primi mesi di questa stagione sul circuito Challenger, dove ha conquistato un titolo a Pune e raggiunto i quarti di finale a Napoli. L'incontro contro Muller ha segnato il suo debutto stagionale in un torneo ATP, un passo significativo e un banco di prova importante per la sua promettente carriera.

Alexandre Muller, d'altro canto, ha attraversato un periodo con risultati altalenanti, alternando presenze nel circuito maggiore a partecipazioni nei Challenger, ma la sua maggiore esperienza a questi livelli si è dimostrata un elemento decisivo nella sfida di Marrakech.

Il Grand Prix Hassan II, giocato sulla terra battuta, è una tappa rilevante per i tennisti che mirano a raccogliere punti preziosi in vista della stagione europea su questa superficie. Per Cinà, la sconfitta subita contro Muller si configura come un'opportunità di crescita e di confronto diretto con gli standard richiesti nei tornei ATP, mentre il tennista francese prosegue il suo cammino nel tabellone principale del torneo.