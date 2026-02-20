Canada e Finlandia si affrontano nella semifinale del torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La partita, in programma all’Arena Santa Giulia, mette in palio l’accesso alla finale per la medaglia d’oro.

Il percorso verso la semifinale

Entrambe le squadre hanno raggiunto la semifinale dopo quarti di finale molto combattuti e decisi ai tempi supplementari. Il Canada ha superato la Repubblica Ceca con il punteggio di 4-3, grazie a una rete decisiva nei tempi supplementari. La Finlandia, invece, ha avuto la meglio sulla Svizzera con un risultato di 3-2, anch’esso maturato all’overtime.

La sfida tra due grandi tradizioni dell’hockey

La semifinale tra Canada e Finlandia rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del torneo olimpico. Le due nazionali vantano una lunga tradizione e numerosi successi internazionali. L’incontro si preannuncia equilibrato e ricco di emozioni, con entrambe le squadre determinate a conquistare un posto nella finale per l’oro.

Il contesto delle semifinali olimpiche

Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile si svolge tra l’Arena Santa Giulia di Milano e il Milano Ice Park a Rho, con dodici squadre partecipanti. La presenza di numerosi giocatori provenienti dalla NHL ha contribuito ad alzare il livello tecnico e l’agonismo della competizione, rendendo ogni partita particolarmente combattuta e spettacolare.

Le semifinali vedono in campo il meglio dell’hockey mondiale. Si profila la possibilità di una finale tutta nordamericana, qualora il Canada e gli Stati Uniti superino le rispettive avversarie. L’attesa per la sfida tra Canada e Finlandia è altissima, con i tifosi pronti a sostenere le proprie nazionali in una delle partite più importanti del torneo.