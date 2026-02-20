Francesca Lollobrigida torna sul ghiaccio venerdì 20 febbraio per disputare i 1500 metri femminili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La gara si svolgerà nella penultima giornata di competizioni presso il Milano Speed Skating Stadium. La campionessa olimpica dei 3000 e dei 5000 metri affronta questa distanza senza essere tra le favorite, ma con una condizione fisica invidiabile e la mente libera, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi.

Il contesto della gara

La competizione dei 1500 metri femminili vedrà al via ventinove atlete, con la prima batteria in programma alle ore 16:30.

Nonostante Lollobrigida non sia considerata tra le principali contendenti, la sua partecipazione suscita grande interesse tra gli appassionati italiani, desiderosi di assistere a una sua performance dopo i recenti successi nelle distanze più lunghe.

Le aspettative dell’azzurra

La stessa atleta ha dichiarato ai microfoni di RaiSport con un pizzico di ironia: “Lo dico, non aspettatevi una medaglia nei 1500. Ma fate il tifo per me”. Nonostante queste parole caute, la speranza di un’ulteriore impresa sportiva rimane viva, specialmente in vista della mass start in programma il giorno successivo.

Il percorso recente di Lollobrigida

Nei giorni precedenti, Lollobrigida ha già conquistato due medaglie d'oro: la prima nei 3000 metri, dove ha stabilito un nuovo record olimpico, e la seconda nei 5000 metri, imponendosi con un margine minimo ma significativo.

Questi trionfi la consacrano come una delle protagoniste indiscusse di questi Giochi Olimpici.

Contesto internazionale e precedenti

La concorrenza sui 1500 metri si preannuncia agguerrita. Tra le atlete più quotate figurano la giapponese Miho Takagi, la neerlandese Antoinette Rijpma‑De Jong, la norvegese Ragne Wiklund e l’americana Brittany Bowe. Lollobrigida, che ai Mondiali su questa distanza si è classificata undicesima, affronta una sfida complessa. Tuttavia, la sua vasta esperienza e l'attuale stato di forma potrebbero riservare sorprese.