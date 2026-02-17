È il giorno della verità per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio. Oggi, martedì 17 febbraio 2026, alle ore 12.10, l’Italia affronterà la Svizzera in una partita cruciale valida per il turno dei playoff maschili delle Olimpiadi di Milano‑Cortina. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale: chi vince prosegue nel torneo, chi perde è eliminato.

Percorso delle due squadre

L’Italia ha concluso la fase a gironi al dodicesimo posto, registrando tre sconfitte: 5‑2 contro la Svezia, 3‑2 contro la Slovacchia e un pesante 11‑0 contro la Finlandia. La Svizzera, invece, ha terminato quinta nel proprio raggruppamento, totalizzando cinque punti grazie a una vittoria per 4‑0 sulla Francia, una sconfitta per 5‑1 contro il Canada e un successo all’overtime per 4‑3 sulla Repubblica Ceca.

Dettagli dell’incontro

La partita si disputerà alla Milano Rho Ice Hockey Arena. La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai Sport, con streaming gratuito disponibile su Rai Play. Ulteriori opzioni di visione includono i canali Eurosport tramite DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale minuto per minuto dell’incontro.

Verso le semifinali

La Svizzera, grazie al successo ottenuto all’overtime contro la Repubblica Ceca, si è assicurata il quinto posto nel ranking della fase preliminare. In caso di vittoria contro l’Italia, la squadra elvetica affronterà la Finlandia mercoledì 18 febbraio alle ore 18.10 per un posto in semifinale.