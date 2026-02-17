La finale del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vedrà contrapposte Stati Uniti e Canada per la medaglia d’oro. L’incontro è in programma venerdì alle ore 19:10.

Programmazione televisiva e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport. È possibile che vengano effettuate alternanze con altri sport, con possibili passaggi su Rai2. Per quanto riguarda lo streaming, l’evento sarà disponibile su RaiPlay, Discovery+ e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale per seguire ogni momento dell’incontro.

Percorso verso la finale

Le due nazionali si sono già affrontate nella fase a gironi, con la vittoria degli Stati Uniti per 5-0. Successivamente, la squadra americana ha superato l’Italia per 6-0 nei quarti di finale e la Svezia per 5-0 in semifinale. Il Canada, invece, ha sconfitto la Germania per 5-1 e la Svizzera per 2-1.

Un classico dell’hockey femminile

La finale tra Stati Uniti e Canada rappresenta un classico dell’hockey femminile olimpico. A partire da Nagano 1998, le due nazionali si sono affrontate in sei delle sette finali disputate. L’unica eccezione si è verificata a Torino 2006, quando la Svezia raggiunse la finale, perdendola poi per 4-1 contro il Canada. Le canadesi detengono il maggior numero di titoli olimpici, con cinque vittorie, contro i due conquistati dagli Stati Uniti.