La giornata di venerdì 13 febbraio ha riservato emozioni contrastanti per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: da un lato il bronzo di Michela Moioli nello snowboardcross femminile, dall'altro la cocente delusione per Tommaso Giacomel nella sprint maschile di biathlon.

Moioli torna sul podio con carattere

Nonostante un trauma facciale subito in allenamento, Michela Moioli ha dimostrato grande determinazione e intelligenza tattica. Dopo una run spettacolare, è riuscita a rimontare e conquistare il bronzo nello snowboardcross femminile, regalando un sorriso agli azzurri.

La sua performance è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha applaudito il suo pugno al cuore all’arrivo.

Giacomel cede nel finale della sprint

Tommaso Giacomel, atteso tra i protagonisti della sprint maschile di biathlon, ha invece vissuto un pomeriggio amaro. Dopo una gara inizialmente promettente, è crollato nel finale sugli sci e ha chiuso al ventunesimo posto, a un minuto e quarantatré secondi dal vincitore. Una delusione per l’azzurro, che puntava a un risultato di vertice.

Contesto e programma della giornata

La giornata del 13 febbraio ha visto gli azzurri impegnati in diverse discipline: oltre allo snowboardcross e alla sprint di biathlon, erano in programma anche gare di sci di fondo, pattinaggio di velocità, skeleton, hockey su ghiaccio e pattinaggio di figura maschile. In particolare, Moioli ha confermato le sue ambizioni di medaglia nonostante l’infortunio, mentre Giacomel ha pagato caro un calo nel finale.