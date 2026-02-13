Michela Moioli ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara femminile di snowboardcross alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, disputata a Livigno. Questo risultato aggiunge un altro capitolo al suo straordinario percorso olimpico, confermando la sua costanza ai Giochi.

La gara e la rimonta

Nonostante un avvio non favorevole, con una partenza poco adatta alle sue caratteristiche, Moioli ha perso terreno già allo start. Una situazione che sembrava precluderle l’accesso al podio. Tuttavia, con una rimonta spettacolare, ha superato la svizzera Noemie Wiedmer e ha agguantato il bronzo, dimostrando ancora una volta la sua determinazione.

Podio e contesto

La vittoria è andata all’australiana Josie Baff, che ha preceduto la ceca Eva Adamczyková, dominatrice delle qualifiche, relegata al secondo posto. Moioli, già campionessa olimpica nel 2018 e argento a squadre nel 2022, completa così il trittico di medaglie olimpiche consecutive nella sua disciplina.

Il traguardo di una carriera

Con questo bronzo, Moioli conferma la sua posizione tra le atlete più costanti e vincenti dello snowboardcross italiano e internazionale. Un altro importante risultato che si aggiunge al suo palmarès, consolidando la sua eredità sportiva.

Terzo podio olimpico consecutivo

Questo successo segue l’oro individuale ottenuto a Pyeongchang 2018 e l’argento a squadre a Pechino 2022. L’oro è stato conquistato dall’australiana Josie Baff, mentre l’argento è andato alla ceca Eva Adamczyková, confermando l’alto livello della competizione.