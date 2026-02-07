L’Italia si prepara ad affrontare la Cechia in un appuntamento cruciale per il doppio misto di curling, valido per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La partita è in programma domenica 8 febbraio alle ore 14.35 e vedrà scendere in pista la coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner, determinati a conquistare un posto in semifinale.

Il contesto della sfida

La competizione si inserisce nel quadro del round robin del torneo olimpico di curling misto doppio. La squadra italiana, forte di tre vittorie a fronte di una sola sconfitta, si posiziona nelle zone alte della classifica provvisoria.

La Repubblica Ceca, invece, non ha ancora ottenuto successi, avendo collezionato quattro sconfitte nelle prime quattro gare disputate. L’incontro assume quindi un’importanza strategica fondamentale per gli azzurri, al fine di consolidare il proprio percorso verso la qualificazione alla fase successiva.

Modalità di fruizione dell’evento

La diretta testuale dell’incontro tra Italia e Repubblica Ceca sarà disponibile su OA Sport, offrendo aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della sfida. Per informazioni dettagliate riguardo la copertura televisiva e in streaming delle Olimpiadi, si consiglia di consultare i palinsesti ufficiali e le comunicazioni dei broadcaster autorizzati.

Prospettive per gli azzurri

Constantini e Mosaner, detentori del titolo olimpico, si confermano tra i principali contendenti alla vittoria finale. Il loro cammino nel round robin è stato finora solido e convincente. La Repubblica Ceca, al contrario, si trova in una posizione di svantaggio, rendendo questa partita un’opportunità di rilancio per gli azzurri, che puntano a massimizzare il risultato.