L’Italia ha subito una sconfitta contro il Canada (3‑8) nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra, dopo questo risultato, si trova in una posizione delicata ma è ancora in corsa per la qualificazione alle semifinali. Domani l’Italia affronterà la Svizzera in una partita decisiva per mantenere vive le speranze di avanzare nel torneo.

Situazione della classifica e prossimi incontri

La Gran Bretagna, con la vittoria per 9‑2 sugli USA, ha ottenuto la sua quinta affermazione e si conferma tra le squadre più in forma del torneo.

L’Italia, con due vittorie e due sconfitte, dovrà ottenere un risultato positivo contro la Svizzera per continuare a sperare nella qualificazione alle semifinali. La classifica resta aperta e ogni partita può risultare determinante per la definizione delle semifinaliste.

Prospettive per l’Italia

La squadra italiana dovrà reagire con determinazione e concentrazione per ribaltare il pronostico contro la Svizzera. Bruce Mouat e la Gran Bretagna, pur non direttamente coinvolti nella sfida, osservano con interesse l’evoluzione della classifica, consapevoli che ogni risultato può influire sugli equilibri del torneo. Gli azzurri sono chiamati a una grande prestazione per continuare il loro percorso olimpico.