Il Torino deve fare i conti con un nuovo infortunio: Ché Adams si è fermato durante un allenamento al Filadelfia per un problema muscolare al soleo della gamba destra. Il club granata ha comunicato che gli accertamenti strumentali hanno evidenziato “un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra”. Le prime indicazioni parlano di uno stop di circa venti giorni.

Impatto sul calendario granata

Lo stop dell’attaccante scozzese comporta l’assenza certa nella trasferta di Genova contro il Genoa, in programma domenica, e nella gara contro la Lazio del primo marzo.

Successivamente, Adams verrà rivalutato in vista della sfida contro il Napoli, prevista nel week‑end del 7‑8 marzo.

Contesto e prospettive

Il forfait di Adams rappresenta un problema significativo per il Torino, che perde un elemento offensivo importante in un momento delicato della stagione. La prognosi di circa venti giorni lascia aperta la possibilità di un suo ritorno in campo già all’inizio di marzo, ma tutto dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico.

Diagnosi e tempi di recupero

La diagnosi conferma un interessamento distrattivo parziale del soleo, con uno stop stimato in circa venti giorni. Adams salterà le partite contro Genoa e Lazio e la sua situazione sarà rivalutata in vista del match con il Napoli.