Venerdì mattina, alle ore 9.05, Italia e Gran Bretagna si confronteranno nel torneo maschile di curling, un appuntamento cruciale per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La partita, inserita nella terza sessione del round robin, vedrà gli azzurri, capitanati da Joel Retornaz, misurarsi contro lo skip britannico Bruce Mouat in un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le rispettive ambizioni di raggiungere le semifinali.

Il contesto della sfida

La squadra italiana giunge a questo confronto con un notevole slancio, alimentato dalla recente conquista della medaglia di bronzo nel doppio misto da parte di Stefania Constantini e Amos Mosaner.

Questi ultimi hanno superato proprio la Gran Bretagna per 5-3 nella finale per il terzo posto, un risultato che ha portato l'Italia a quota undici medaglie in questa edizione dei Giochi, accendendo l'entusiasmo anche nel team maschile.

Programma e dirette TV

L'atteso match tra Italia e Gran Bretagna è fissato per venerdì 13 febbraio, con inizio alle ore 9.05. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 e Rai Sport HD, mentre la visione in streaming sarà possibile attraverso le piattaforme Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale per seguire ogni istante della competizione.

Il bronzo nel doppio misto

La medaglia di bronzo conquistata da Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto rappresenta un risultato di prestigio.

La vittoria contro la Gran Bretagna per 5-3 ha confermato il valore della coppia italiana, già oro a Pechino 2022. Questo successo ha significato anche una piccola rivincita nei confronti di Jennifer Dodds e Bruce Mouat, avversari sconfitti nel round robin per 9-6. La medaglia ha contribuito a portare il bottino italiano a undici podi a Milano Cortina 2026.

Classifica e prospettive future

Nel torneo maschile di curling, la Gran Bretagna ha esordito con due vittorie, inclusa quella per 6-3 contro la Svezia. L'Italia, dal canto suo, ha iniziato con una vittoria contro la stessa Svezia. Attualmente, la classifica vede la Gran Bretagna in testa con due successi, seguita da Italia, Canada e Svizzera, tutte a quota una vittoria. La partita di venerdì si prospetta quindi fondamentale per definire le gerarchie nel girone e le reali possibilità di qualificazione alle fasi successive.