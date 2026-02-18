Jannik Sinner scende in campo mercoledì 18 febbraio per affrontare Alexei Popyrin negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha. L’incontro, decisivo per l’accesso ai quarti di finale, è fissato non prima delle 17.30 sul campo centrale del Khalifa International Tennis Complex.

Il percorso verso gli ottavi

Il tennista italiano, numero due del mondo, ha esordito nel torneo superando Tomas Machac con un punteggio netto di 6‑1, 6‑4. Dall’altra parte della rete, Popyrin ha agevolmente sconfitto la wild card locale Mubarak Shannan Zayd con un doppio 6‑0, 6‑2.

In caso di successo, Sinner potrebbe affrontare nei quarti il vincente della sfida tra Jakub Mensik e Zhizhen Zhang.

Obiettivi stagionali e ambizioni

Per Sinner, questo torneo rappresenta la prima opportunità stagionale di conquistare un titolo dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open, dove è stato eliminato da Novak Djokovic. L’obiettivo dell’azzurro è proseguire il suo cammino nel torneo qatariota, con la prospettiva di un possibile confronto in finale contro Carlos Alcaraz, attualmente numero uno del mondo.

Precedenti e stato di forma

Il bilancio dei precedenti tra Sinner e Popyrin è in perfetta parità. L’italiano ha prevalso nell’ultimo incontro disputato agli US Open 2025 con il punteggio di 6‑3, 6‑2, 6‑2.

L’australiano si era invece imposto nel 2021 al Masters 1000 di Madrid, con il risultato di 7‑6, 6‑2. Popyrin, reduce da un periodo meno brillante, ha ritrovato slancio e fiducia grazie alla vittoria contro Zayid nel turno precedente.