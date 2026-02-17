Mercoledì 18 febbraio, dodicesimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, vedrà l'Italia impegnata in otto finali che assegneranno medaglie. Il programma prevede la presenza degli azzurri nello slopestyle maschile di snowboard, nelle team sprint di sci di fondo, nella staffetta femminile di biathlon, nello slalom femminile di sci alpino, negli aerials femminili di sci freestyle, oltre alla staffetta femminile e ai 500 metri maschili di short track.

Le speranze azzurre sono riposte in particolare nella team sprint di sci di fondo con Elia Barp e Federico Pellegrino, nelle staffette femminili di biathlon e short track, e nei 500 metri maschili di short track con Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali.

Programma gare e protagonisti

Il calendario di mercoledì 18 febbraio si apre alle ore 9.00 con la prova di salto della combinata nordica (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin). Alle 9.45 sono previste le qualificazioni della team sprint femminile di sci di fondo (Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter). Alle 10.00, spazio al bob a quattro maschile (prove cronometrate) e alla prima manche dello slalom femminile di sci alpino, con Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker. Alle 10.15, le qualificazioni della team sprint maschile di sci di fondo vedranno protagonisti Elia Barp e Federico Pellegrino.

Alle 11.30 si svolge la finale 1 degli aerials femminili di sci freestyle, seguita alle 11.45 dalla finale della team sprint femminile di sci di fondo.

Alle 12.10 è in programma il quarto di finale di hockey su ghiaccio maschile, mentre alle 12.15 si terrà la finale della team sprint maschile di sci di fondo. Alle 12.30 iniziano le prime manche della finale dello slopestyle maschile di snowboard e degli aerials femminili di sci freestyle. Le successive manche dello slopestyle maschile si svolgeranno alle 12.59 e 13.28, mentre la seconda manche dello slalom femminile di sci alpino è fissata per le 13.30.

Nel pomeriggio, alle 14.00, si disputano le prove cronometrate del bob a due femminile (Italia 1 e Italia 2). Alle 14.05, la fase a gironi del curling maschile, con la sfida Italia‑Canada. Alle 14.45, l'attesa staffetta 4×6 km femminile di biathlon (Italia).

In serata, alle 20.15, i quarti di finale dei 500 metri maschili di short track (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali), seguiti dalle semifinali alle 20.44. Alle 20.51 e 21.00 si disputano le finali B e A della staffetta 3000 metri femminile di short track. Infine, alle 21.27 e 21.29, le finali B e A dei 500 metri maschili di short track.

Dove seguire le gare in tv e streaming

La diretta televisiva sarà garantita da Rai 2 HD (dalle 9.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.40) e Rai Sport HD (dalle 10.30 alle 14.10, dalle 16.40 alle 19.30 e dalle 20.10 alle 23.40). In streaming, le gare saranno disponibili su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (dalle 9.00 alle 23.50), Eurosport2 (dalle 12.15 alle 15.25 e dalle 18.00 alle 23.40) e DAZN.

La diretta testuale sarà curata da OA Sport.

Copertura integrale su Eurosport

Per chi desidera seguire ogni gara, Eurosport offre una copertura completa delle Olimpiadi Invernali. Tutti gli eventi da medaglia saranno trasmessi su Eurosport 1 ed Eurosport 2, con canali aggiuntivi in streaming per coprire eventuali sovrapposizioni. La piattaforma è accessibile tramite Discovery+, HBO Max, DAZN, TIMVision e Prime Video Channels.