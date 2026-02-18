Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si sono concluse con l'Italia che ha conquistato un eccellente secondo posto nel medagliere. La spedizione azzurra ha totalizzato venticinque medaglie, suddivise in nove ori, quattro argenti e dodici bronzi. Questo risultato posiziona l'Italia alle spalle della Norvegia, ma con un margine significativo sulle nazioni inseguitrici.

Il bilancio della spedizione italiana

Il conteggio finale delle medaglie per l'Italia ammonta a nove ori, quattro argenti e dodici bronzi, per un totale di venticinque podi.

Questo bottino vale la seconda posizione nella classifica generale. La Norvegia, prima nel medagliere, ha ottenuto quindici ori, otto argenti e dieci bronzi, raggiungendo un totale di trentatré medaglie.

Contesto dei Giochi e numeri chiave

I Giochi Olimpici Invernali hanno preso il via mercoledì 4 febbraio, per concludersi domenica 22 febbraio. La cerimonia d'apertura si è svolta venerdì 6 febbraio, mentre le prime medaglie sono state assegnate a partire da sabato 7 febbraio. In questa edizione sono stati messi in palio centosedici titoli, distribuiti in cinquantaquattro gare maschili, cinquanta gare femminili e dodici competizioni miste. La manifestazione ha visto la partecipazione di duemilanovecento atleti, di cui millecinquecentotrentotto uomini e milletrecentosessantadue donne.

Un'importante novità di quest'anno è stato il debutto assoluto dello sci alpinismo.

Dettagli sul medagliere

Sebbene alcune fonti indipendenti abbiano inizialmente indicato una situazione diversa nel conteggio delle medaglie, con la Norvegia in testa con quattordici podi totali e l'Italia addirittura in prima posizione con diciassette medaglie, il conteggio ufficiale più aggiornato conferma la leadership della Norvegia. L'Italia si attesta saldamente al secondo posto con le sue venticinque medaglie complessive.