Domani a Liévin, in Francia, l'Italia sarà rappresentata da sette atleti nella penultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour. Questo appuntamento riveste un'importanza notevole nel calendario internazionale indoor, a poco più di un mese dai Campionati Mondiali in sala di Glasgow, in programma dal 1 al 3 marzo.

Il getto del peso con Leonardo Fabbri

Nel getto del peso, il leader mondiale stagionale Leonardo Fabbri, reduce da un training camp in Sudafrica, torna in pedana dopo recenti ottime prestazioni. Tra i suoi avversari figurano gli statunitensi Roger Steen e Josh Awotunde, il giamaicano Rajindra Campbell e il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi.

Il mezzofondo femminile e Nadia Battocletti

Grande attesa per Nadia Battocletti nei 3000 metri. L'azzurra, che ha eguagliato il record nazionale dei 1500 indoor a Madrid con 4:03.59 lo scorso 6 febbraio, mira ora al primato italiano dei 3000, stabilito un anno fa proprio a Liévin in 8:30.82. In gara con lei le etiopi Hirut Meshesha e Freweyni Hailu. Anche Ludovica Cavalli è iscritta, al rientro dopo una botta alla caviglia sinistra rimediata a Metz.

Simonelli e gli altri azzurri in gara

L'Italia schiera inoltre Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli. L'argento europeo 2023 punta a confermarsi dopo il 7.50 ottenuto a Madrid, in una gara che vedrà al via anche gli americani Daniel Roberts e Johnny Brackins, lo spagnolo Enrique Llopis e i francesi Just Kwaou‑Mathey e Wilhem Belocian.

Completano la squadra Marta Zenoni nei 2000 metri, Gaia Sabbatini e Federico Riva nei 1500. Quest'ultimo è reduce dal record italiano di 3:33.94 nel debutto stagionale a Karlsruhe.

Leonardo Fabbri a Liévin: un test importante

Leonardo Fabbri si presenta a Liévin dopo un periodo di preparazione in Sudafrica, pronto a confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti mondiali del getto del peso. L'appuntamento francese rappresenta un importante test in vista dei prossimi impegni internazionali.