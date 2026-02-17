La nazionale italiana femminile di curling ha affrontato la Svezia nel torneo olimpico di Milano‑Cortina 2026, subendo una sconfitta con il punteggio di 8-6. La partita, svoltasi al Cortina Curling Olympic Stadium, ha visto le azzurre, guidate da Stefania Costantini, impegnarsi fino all’ultimo, senza però riuscire a ribaltare il risultato contro una delle squadre più forti del panorama internazionale.

Una partita combattuta

Il match tra Italia e Svezia è stato equilibrato. Le azzurre hanno cercato di rimanere in partita grazie a una buona gestione degli end centrali.

Tuttavia, la formazione svedese ha saputo sfruttare al meglio le occasioni, mantenendo il vantaggio nei momenti decisivi e chiudendo la gara con due punti di margine.

Il percorso dell’Italia nel torneo

La squadra italiana, dopo una serie di sconfitte nelle prime giornate, ha cercato di riscattarsi nel corso del round robin. Nonostante l’impegno e la determinazione, le azzurre hanno dovuto cedere il passo a una Svezia solida e concreta. Il risultato lascia l’Italia nelle posizioni basse della classifica, ma con la possibilità di chiudere il torneo con prestazioni positive nelle ultime partite.

Calendario e prossimi impegni

Il calendario del curling femminile prevede ancora diversi incontri per le azzurre, che affronteranno altre nazionali di alto livello nel tentativo di migliorare la propria posizione. Le semifinali sono in programma per il 20 febbraio, mentre le finali per il bronzo e l’oro si disputeranno rispettivamente il 21 e il 22 febbraio.