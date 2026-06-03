L'ex campionessa Venus Williams ha offerto una lucida analisi del sorprendente crollo di Aryna Sabalenka nei quarti di finale del Roland Garros. Intervenuta come commentatrice per TNT, Williams ha evidenziato come la numero uno del mondo abbia perso dieci giochi consecutivi, cedendo con un punteggio di 3‑6, 7‑5, 6‑0 contro Diana Shnaider. Un epilogo amaro che, secondo Williams, sottolinea una verità universale nello sport d'élite: ogni atleta di alto livello è destinato ad affrontare sconfitte strazianti, e la chiave per superarle risiede nel mantenere una prospettiva equilibrata anche nei momenti di maggiore tensione emotiva.

La difficile gestione della delusione

Williams ha riflettuto sulle possibili conseguenze del drammatico epilogo per Sabalenka. Il crollo nel terzo set e la profonda delusione per un'occasione così importante sfumata potrebbero, a suo dire, tradursi in notti insonni. Ha messo in luce la visibile emotività della giocatrice in campo, affermando: “Vediamo tutto ciò che prova in campo … la lotta interiore è reale”. Pur apprezzando la trasparenza emotiva di Sabalenka, Williams ha posto l'accento su un aspetto cruciale: “la parte più dolorosa di una sconfitta è deludere se stessi”. Ha poi argomentato che affrontare la delusione personale è spesso più arduo che accettare di essere stati superati da un avversario, e che sopportare questo tumulto interiore può rappresentare l'aspetto più gravoso e difficile da gestire di qualsiasi sconfitta.

Sabalenka: tra sfogo e forza interiore

Dopo aver visto svanire le ambizioni di conquistare il prestigioso titolo parigino e aver mancato l'importante traguardo della 400ª vittoria nel circuito, Aryna Sabalenka ha espresso la sua resilienza con la celebre frase: “ciò che non ci uccide ci rende più forti”. Con un tocco di umorismo, ha persino scherzato sul desiderio di prendersi un giorno libero per “distruggere oggetti” come valvola di sfogo per la sua frustrazione. Venus Williams, dal canto suo, ha condiviso il proprio metodo per superare le cocenti sconfitte nei tornei del Grande Slam: concedersi abbuffate di cibo spazzatura, come torte, caramelle e pasti da McDonald’s, un modo per “lasciarsi andare” e processare la delusione dopo una performance non all'altezza delle aspettative.

Il contesto del drammatico ribaltamento

Il match ha preso una piega inaspettata quando Sabalenka si trovava in una posizione di netto vantaggio, conducendo per 6‑3, 5‑3 e con il servizio a disposizione per chiudere l'incontro. Tuttavia, ha subito un incredibile crollo mentale che l'ha portata a perdere ben dieci giochi consecutivi, consegnando il secondo set per 7‑5 e il terzo con un secco 6‑0. La giocatrice ha ammesso apertamente di essere precipitata in un “buco mentale profondo e oscuro” dal quale non è riuscita a riemergere. Ha anche espresso il suo disappunto per le condizioni di gioco, lamentandosi del forte vento e del fatto che il tetto del campo centrale fosse rimasto aperto. “Non so perché abbiano lasciato il tetto aperto quando c’era un vento pazzesco”, ha dichiarato, pur riconoscendo che, fino al momento del crollo, la partita stava procedendo favorevolmente per lei.